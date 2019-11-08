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МИД опубликовал резолютивную часть решения суда в Гааге. Фото:

МИД опубликовал резолютивную часть решения суда ООН в деле Украины против России (ДОКУМЕНТ)

8 ноя 2019, 19:41
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Резолютивную часть решения Международного суда ООН по делу «Украина против России» опубликовали.

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Суд своим решением стал на защиту Украины и каждого украинца, пострадавших на Донбассе или Крыму в результате агрессии Российской Федерации. Об этом 8 ноября сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль на собственной странице в Facebook.

Также дипломат обнародовала фото решения суда и перевод резолютивной части:

Суд,

(1) Тринадцатью голосами к трем,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у суда юрисдикции на основании ч. 1 ст. 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

(2) Тринадцатью голосами к трем,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании ч. 1 ст. 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

(3) Пятнадцатью голосами к одному,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у суда юрисдикции на основании ст. 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(4) Единогласно,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации о неприемлемости Иска в части по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(5) Пятнадцатью голосами к одному,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании ст. 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать требования Украины по этой Конвенцией, а также о приемлемости Иска в части этих требований.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН в Гааге 8 ноября огласил решение по делу «Украина против России». Речь идет о наличии у трибунала надлежащей юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: Ракурс


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