МИД опубликовал резолютивную часть решения суда в Гааге. Фото:

https://racurs.ua/n129205-mid-opublikoval-rezolutivnuu-chast-resheniya-suda-oon-v-dele-ukrainy-protiv-rossii-dokument.html

Ракурс

Резолютивную часть решения Международного суда ООН по делу «Украина против России» опубликовали.

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Суд своим решением стал на защиту Украины и каждого украинца, пострадавших на Донбассе или Крыму в результате агрессии Российской Федерации. Об этом 8 ноября сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль на собственной странице в Facebook.

Также дипломат обнародовала фото решения суда и перевод резолютивной части:

Суд, (1) Тринадцатью голосами к трем, Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у суда юрисдикции на основании ч. 1 ст. 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма; (2) Тринадцатью голосами к трем, Постановляет о наличии юрисдикции на основании ч. 1 ст. 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма; (3) Пятнадцатью голосами к одному, Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у суда юрисдикции на основании ст. 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; (4) Единогласно, Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации о неприемлемости Иска в части по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; (5) Пятнадцатью голосами к одному, Постановляет о наличии юрисдикции на основании ст. 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать требования Украины по этой Конвенцией, а также о приемлемости Иска в части этих требований.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН в Гааге 8 ноября огласил решение по делу «Украина против России». Речь идет о наличии у трибунала надлежащей юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.