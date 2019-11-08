Заместитель главы МИД Елена Зеркаль. Фото:

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Российская Федерация будет впервые в истории отвечать за нарушение международного права и нарушение прав человека

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Россия будет вынуждена ответить на все обвинения: по катастрофе рейса MH17, поставке оружия на Донбасс, нарушения прав человека в Крыму. Об этом 8 ноября заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на встрече с журналистами, которую транслировали СМИ.

По словам Зеркаль, рассмотрение дела «Украина против Российской Федерации» может повлиять на вопрос о создании трибунала в рамках Совбеза ООН.

Россия понесет ответственность и должна будет перед Международным судом оправдываться за то, как она поставляла оружие в Украину и то, что происходило. Это может повлиять на дальнейший вопрос о рассмотрении создания трибунала в рамках Совета безопасности ООН, — отметила дипломат.

Напомним, 8 ноября судьи Международного суда ООН большинством голосов отклонили все возражения Российской Федерации в деле «Украина против России». Судьи подтвердили, что суд имеет право рассматривать по заявлению Украины дело о нарушении Россией конвенции по борьбе с терроризмом. Также Фемида отклонила возражения России о том, что у суда якобы нет юрисдикции на решение подобных споров. Кроме того, большинство судей отклонили претензию России, что заявление Украины якобы «неуместно».