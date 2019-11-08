Украина против России: суд в Гааге огласил решение о юрисдикции рассмотрения дела, фото — BBC

https://racurs.ua/n129193-sud-v-gaage-oglasil-reshenie-o-urisdikcii-rassmotreniya-dela-ukraina-protiv-rossii.html

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Международный суд ООН в Гааге 8 ноября огласил решение по делу «Украина против России». Речь идет о наличии у трибунала надлежащей юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Мы выиграли! — прокомментировала решение заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и опубликовала в Фейсбук фото из Гааги.

Россия ранее подала предварительные возражения относительно возможности Международным судом рассматривать это дело.

В 2017 году Киев обратился во Всемирный суд с просьбой рассмотреть спор о пренебрежении Россией упомянутыми выше конвенциями. В 2018 году Украина подала свой меморандум, который подробно фиксирует и описывает каждый факт нарушения Россией своих международно-правовых обязательств. РФ решила не отвечать на этот меморандум и воспользовалась своим правом возразить о наличии у суда юрисдикции.

Поэтому сегодня суд огласил решение о возражениях России относительно юрисдикции. Президент Международного суда ООН зачитал резолютивную часть решения, которая и определила, что суд рассмоотрит иск Украины.

Суд впервые рассматривает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Это единственный инструмент, который позволяет привлечь к ответственности за финансирование терроризма. Речь идет о жертвах спонсируемого Россией терроризма, включая жертв катастрофы МН17, актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе. Что касается Конвенции по противодействию расовой дискриминации, то суд впоследствии может дать оценку политике России в Крыму, направленной на запугивание и культурное уничтожение украинцев и крымских татар.

Напомним, что в июне состоялись слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украины против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Украина требует признать, что Россия нарушает ее права на эксплуатацию минеральных и живых ресурсов в Черном и Азовском морях, регулирование судоходства в Керченском проливе, охрану морской среды и подводного культурного наследия в морских водах вокруг Крыма.