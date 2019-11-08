Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна проти Росії: суд у Гаазі оголосив рішення про юрисдикцію розгляду справи, фото — BBC
Суд у Гаазі оголосив рішення про юрисдикцію розгляду справи «Україна проти Росії»https://racurs.ua/ua/n129193-sud-u-gaazi-ogolosyv-rishennya-schodo-urysdykciyi-rozglyadu-spravy-ukrayina-proty-rosiyi.htmlРакурс
Міжнародний суд ООН у Гаазі 8 листопада оголосив рішення у справі «Україна проти Росії». Йдеться про наявність у трибуналу належної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Loading...
Ми виграли! — написала у Фейсбук заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль й опублікувала фото із Гааги.
Росія раніше подала попередні заперечення щодо можливості Міжнародним судом розглядати цю справу.
У 2017 році Київ звернувся до Світового суду з проханням розглянути спір щодо нехтування Росією згаданими вище конвенціями. У 2018 році Україна подала свій меморандум, який детально фіксує і описує кожний факт порушення Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань. Росія вирішила не відповідати на цей меморандум та скористалась своїм правом висловити заперечення щодо наявності у суду юрисдикції.
Тому сьогодні суд оголосив рішення щодо заперечень Росії по юрисдикції. Президент Міжнародного суду ООН зачитав резулятивну частину рішення, яка й визначила, що суд й далі розглядатиме позов України.
Суд вперше розглядає Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. Це єдиний інструмент, який дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму. Йдеться про жертв спонсорованого Росією тероризму, включаючи жертв катастрофи МН17, актів тероризму в Маріуполі, Краматорську, Волновасі. Що стосується Конвенції з протидії расовій дискримінації, то тут суд згодом може дати оцінку політиці Росії в Криму, спрямованій на залякування і культурне знищення українців та кримських татар.
Нагадаємо, що у червні відбулися слухання в рамках міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року. Україна вимагає визнати, що Росія порушує її права на експлуатацію мінеральних і живих ресурсів в Чорному і Азовському морях, регулювання судноплавства в Керченській протоці, охорону морського середовища і підводної культурної спадщини в морських водах навколо Криму.
Загрузка...