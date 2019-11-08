Україна проти Росії: суд у Гаазі оголосив рішення про юрисдикцію розгляду справи, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n129193-sud-u-gaazi-ogolosyv-rishennya-schodo-urysdykciyi-rozglyadu-spravy-ukrayina-proty-rosiyi.html

Ракурс

Міжнародний суд ООН у Гаазі 8 листопада оголосив рішення у справі «Україна проти Росії». Йдеться про наявність у трибуналу належної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Loading...

Ми виграли! — написала у Фейсбук заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль й опублікувала фото із Гааги.

Росія раніше подала попередні заперечення щодо можливості Міжнародним судом розглядати цю справу.

У 2017 році Київ звернувся до Світового суду з проханням розглянути спір щодо нехтування Росією згаданими вище конвенціями. У 2018 році Україна подала свій меморандум, який детально фіксує і описує кожний факт порушення Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань. Росія вирішила не відповідати на цей меморандум та скористалась своїм правом висловити заперечення щодо наявності у суду юрисдикції.

Тому сьогодні суд оголосив рішення щодо заперечень Росії по юрисдикції. Президент Міжнародного суду ООН зачитав резулятивну частину рішення, яка й визначила, що суд й далі розглядатиме позов України.

Суд вперше розглядає Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. Це єдиний інструмент, який дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму. Йдеться про жертв спонсорованого Росією тероризму, включаючи жертв катастрофи МН17, актів тероризму в Маріуполі, Краматорську, Волновасі. Що стосується Конвенції з протидії расовій дискримінації, то тут суд згодом може дати оцінку політиці Росії в Криму, спрямованій на залякування і культурне знищення українців та кримських татар.