Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські обстріляли перетинальний центр у Херсоні, скріншот відео
Рашисти обстріляли перинатальний центр у Херсоні — лікарі саме приймали пологи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210690-rashysty-obstrilyaly-perynatalnyy-centr-u-hersoni-likari-same-pryymaly-pology-video.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли перетинальний центр у Херсоні.
Про це сьогодні, 4 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми — навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи, — зазначив Прокудін.
На щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав, — додав він.