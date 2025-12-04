Російські обстріляли перетинальний центр у Херсоні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n210690-rashysty-obstrilyaly-perynatalnyy-centr-u-hersoni-likari-same-pryymaly-pology-video.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли перетинальний центр у Херсоні.

Про це сьогодні, 4 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми — навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи, — зазначив Прокудін.