Наслідки російського удару по Херсону, фото: Херсонська МВА
Рашисти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні — пошкоджено транспорт (ФОТО)
Російські загарбники завдали удару по комунальному підприємству у Дніпровському районі Херсона.
Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба Херсонської МВА.
Під обстріл потрапила територія комунального підприємства Херсонської міської ради — пошкоджено будівлі, транспорт, контактна мережа, — вказано в повідомленні.
Згодом також стало відомо про чергову жертву російських терористів.
76-річна херсонка дістала смертельні поранення під час чергового ворожого обстрілу Дніпровського району, — розповіли у МВА.