Російські загарбники завдали удару по комунальному підприємству у Дніпровському районі Херсона.

Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба Херсонської МВА.

Під обстріл потрапила територія комунального підприємства Херсонської міської ради — пошкоджено будівлі, транспорт, контактна мережа, — вказано в повідомленні.

Згодом також стало відомо про чергову жертву російських терористів.