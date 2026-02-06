Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни знову атакують Херсонську ТЕЦ, фото: «Нафогаз»
Російські загарбники впродовж доби завдають артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.
Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба «Нафтогазу».
Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого, — зазначають у компанії.
У «Нафтогазі» наголошують, що Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об'єктів теплопостачання.
Координуємо дії з місцевою владою та опрацьовуємо всі можливі варіанти забезпечення теплом, — зазначив на своїй Фейсбук-сторінці голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.