Росіяни знову атакують Херсонську ТЕЦ, фото: «Нафогаз»

Рашисти вчетверте за лютий атакують Херсонську ТЕЦ — Нафтогаз

6 лют 2026, 19:01
Російські загарбники впродовж доби завдають артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого, — зазначають у компанії.

У «Нафтогазі» наголошують, що Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об'єктів теплопостачання.

Координуємо дії з місцевою владою та опрацьовуємо всі можливі варіанти забезпечення теплом, — зазначив на своїй Фейсбук-сторінці голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

