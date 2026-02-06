Росіяни знову атакують Херсонську ТЕЦ, фото: «Нафогаз»

https://racurs.ua/ua/n211923-rashysty-vchetverte-za-lutyy-atakuut-hersonsku-tec-naftogaz.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж доби завдають артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого, — зазначають у компанії.

У «Нафтогазі» наголошують, що Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об'єктів теплопостачання.