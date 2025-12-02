Новости
Ракурс
Последствия российского удара по Херсону, фото: Херсонская МВА

Рашисты ударили по коммунальному предприятию в Херсоне — поврежден транспорт (ФОТО)

2 дек 2025, 22:31
999

Російські загарбники завдали удару по комунальному підприємству у Дніпровському районі Херсона.

Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба Херсонської МВА.

Під обстріл потрапила територія комунального підприємства Херсонської міської ради — пошкоджено будівлі, транспорт, контактна мережа, — вказано в повідомленні.

Згодом також стало відомо про чергову жертву російських терористів.

76-річна херсонка дістала смертельні поранення під час чергового ворожого обстрілу Дніпровського району, — розповіли у МВА.

Наслідки російського удару по Херсону, фото: Херсонська МВА

Источник: Ракурс


