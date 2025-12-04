Херсонская ТЭЦ приостановила работу из-за российских обстрелов. Фото:

https://racurs.ua/n210682-hersonskaya-tec-priostanovila-rabotu-iz-za-rossiyskih-obstrelov.html

Ракурс

Херсонська теплоелектроцентраль зазнала серйозних руйнувань.

Упродовж останніх днів окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Цивільний об'єкт зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 4 грудня повідомив у Telegram.

Внаслідок ворожий атак теплоелектроцентраль призупинила роботу. Без тепла залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тис. абонентів.

Голова обласної військової адміністрації зазначив, що влада розглядатиме варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під'єднані до ТЕЦ. Паралельно ведуться розмови з партнерами, щоб забезпечити жителів міста електричними обігрівачами.

Нагадаємо, в Міненерго заявляли, що 4 грудня внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру було знеструмлено понад 60 тис. споживачів на Донеччині, понад 51 тис. — в Одеській області, а також 1,6 тис. споживачів на Дніпропетровщині.