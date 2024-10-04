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Ракурс
Рашисты активно атакуют гражданские автомобили, скриншот видео

Российские дроны охотятся за гражданскими автомобилями на правобережье Херсонщины (ВИДЕО)

4 окт 2024, 14:58
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Російські загарбники активно полюють дронами за цивільним транспортом на правобережжі Херсонщини.


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За дві доби вони зробили понад 60 скидів вибухівки з дронів на цивільні авто. Про це сьогодні, 4 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни майже в режимі он-лайн трансляцій влаштовують охоту за цивільними автівками. Типовий тероризм росіян вбирає присмак особливого цинізму, — наголосив він.

Нагадаємо, вчора, 3 жовтня, російські дрони атакували таксі та громадський транспорт у Херсоні.

Источник: Ракурс


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