Рашисты активно атакуют гражданские автомобили, скриншот видео

https://racurs.ua/n199919-rossiyskie-drony-ohotyatsya-za-grajdanskimi-avtomobilyami-na-pravobereje-hersonschiny-video.html

Ракурс

Російські загарбники активно полюють дронами за цивільним транспортом на правобережжі Херсонщини.

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За дві доби вони зробили понад 60 скидів вибухівки з дронів на цивільні авто. Про це сьогодні, 4 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни майже в режимі он-лайн трансляцій влаштовують охоту за цивільними автівками. Типовий тероризм росіян вбирає присмак особливого цинізму, — наголосив він.

Нагадаємо, вчора, 3 жовтня, російські дрони атакували таксі та громадський транспорт у Херсоні.