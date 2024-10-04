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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Нацгвардия уничтожила российскую ДРГ на багги (ВИДЕО)

4 окт 2024, 14:38
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На Покровському напрямку аеророзвідники 11 бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога, яка пересувалася на транспортних засобах багі.


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Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опублікувала прес-служба Нацгвардії.

Бійці нацгвардії влучним ударом дрона-камікадзе спочатку знищили багі з військовими рф, а потім уразили окупанта, що вижив і намагався втекти на мотоциклі від машини, що палала і детонувала, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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