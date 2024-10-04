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Нацгвардия уничтожила российскую ДРГ на багги (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199918-nacgvardiya-unichtojila-rossiyskuu-drg-na-baggi-video.htmlРакурс
На Покровському напрямку аеророзвідники 11 бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога, яка пересувалася на транспортних засобах багі.
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Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опублікувала прес-служба Нацгвардії.
Бійці нацгвардії влучним ударом дрона-камікадзе спочатку знищили багі з військовими рф, а потім уразили окупанта, що вижив і намагався втекти на мотоциклі від машини, що палала і детонувала, — зазначається в описі відео.
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