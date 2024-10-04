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Срок явки военнообязанных по повестке по почте уменьшили, фото: «Новости Live»

Кабмин сократил сроки явки военнообязанных по повестке по почте

4 окт 2024, 14:28
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Уряд скоротив терміни явки резервіста або військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 14 до 7−10 днів.


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Про це йдеться в опублікованій на сайті Кабміну урядовій постанові № 1134 від 1 жовтня, котра вносить зміни до пункту 34 «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», затвердженого урядовою постановою № 560.

Внести зміну до пункту 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період … замінивши у другому реченні абзацу четвертого слова «визначається не раніше чотирнадцятого дня» словами «з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів — протягом десяти діб, — вказано у постанові.

Источник: Ракурс


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