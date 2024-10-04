Кабмин сократил сроки явки военнообязанных по повестке по почте

Срок явки военнообязанных по повестке по почте уменьшили, фото: «Новости Live»

https://racurs.ua/n199917-kabmin-sokratil-sroki-yavki-voennoobyazannyh-po-povestke-po-pochte.html

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Уряд скоротив терміни явки резервіста або військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 14 до 7−10 днів.

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Про це йдеться в опублікованій на сайті Кабміну урядовій постанові № 1134 від 1 жовтня, котра вносить зміни до пункту 34 «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», затвердженого урядовою постановою № 560.