Повестка о вызове в ТЦК может быть отправлена ​​по почте заказным письмом

https://racurs.ua/n196762-povestka-o-vyzove-v-tck-mojet-byt-otpravlena-po-pochte-zakaznym-pismom.html

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Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом.

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Про це йдеться в постанові від 25 червня 2024 р. № 747. Згідно з новим законом, ТЦК може передати інформацію про особу, яка не оновила дані, до поліції. Зокрема, військкомат передає інформацію про адміністративне затримання порушника та доправлення його до ТЦК.

У документі йдеться, що якщо поліція не знайшла людину, то керівник ТЦК та СП упродовж 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов’язаного чи резервіста з вимогою з’явитися.

Рекомендований лист вважається врученим, якщо людина підписалась особисто, тобто особа під підпис отримує листа, або під підпис відмовляється від нього. Якщо ж громадянина не було, то повістка повертається й запускається механізм адміністративного правопорушення.

Норму про «повідомленням про вручення» включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є: