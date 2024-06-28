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Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну
Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом, — постанова Кабмінуhttps://racurs.ua/ua/n196762-povistka-pro-vyklyk-do-tck-moje-buty-nadislana-poshtou-rekomendovanym-lystom-postanova-kabminu.htmlРакурс
Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом.
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Про це йдеться в постанові від 25 червня 2024 р. № 747. Згідно з новим законом, ТЦК може передати інформацію про особу, яка не оновила дані, до поліції. Зокрема, військкомат передає інформацію про адміністративне затримання порушника та доправлення його до ТЦК.
У документі йдеться, що якщо поліція не знайшла людину, то керівник ТЦК та СП упродовж 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов’язаного чи резервіста з вимогою з’явитися.
Рекомендований лист вважається врученим, якщо людина підписалась особисто, тобто особа під підпис отримує листа, або під підпис відмовляється від нього. Якщо ж громадянина не було, то повістка повертається й запускається механізм адміністративного правопорушення.
Норму про «повідомленням про вручення» включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.
Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є:
- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.