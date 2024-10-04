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Ракурс
Термін явки військовозобов'язаних за повісткою через пошту зменшили, фото: «Новини Live»

Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаних за повісткою через пошту

4 жов 2024, 14:28
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Уряд скоротив терміни явки резервіста або військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 14 до 7−10 днів.


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Про це йдеться в опублікованій на сайті Кабміну урядовій постанові № 1134 від 1 жовтня, котра вносить зміни до пункту 34 «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», затвердженого урядовою постановою № 560.

Внести зміну до пункту 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період … замінивши у другому реченні абзацу четвертого слова «визначається не раніше чотирнадцятого дня» словами «з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів — протягом десяти діб, — вказано у постанові.

Джерело: Ракурс


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