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Російські загарбники здійснили «мопедний» штурм позицій 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
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В атаці були задіяні від 10 до 14 мотоциклів. Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба бригади.
«Мопєдний» штурм позицій 30 бригади на трасі E-40. Здичавілі задіяли від 10 до 14 мотоциклів, з них 8 було знищено разом із наїзниками! Прекрасна робота з відбиття всіх залучених підрозділів! — зазначається в описі відео.
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