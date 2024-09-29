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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Десяток мотоциклов с рашистами совершили неудачный штурм украинских позиций (ВИДЕО)

29 сен 2024, 21:57
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Російські загарбники здійснили «мопедний» штурм позицій 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.


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В атаці були задіяні від 10 до 14 мотоциклів. Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба бригади.

«Мопєдний» штурм позицій 30 бригади на трасі E-40. Здичавілі задіяли від 10 до 14 мотоциклів, з них 8 було знищено разом із наїзниками! Прекрасна робота з відбиття всіх залучених підрозділів! — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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