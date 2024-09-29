Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199777-desyatok-motocykliv-iz-rashystamy-zdiysnyv-nevdalyy-shturm-ukrayinskyh-pozyciy-video.html

Ракурс

Російські загарбники здійснили «мопедний» штурм позицій 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

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В атаці були задіяні від 10 до 14 мотоциклів. Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба бригади.