Знищення російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189310-shalenyy-maks-ne-vdavsya-okupant-na-motocykli-ne-zmig-vtekty-vid-drona-video.html

Ракурс

Дрон 92-ї окремої штурмової бригади знищив російського окупанта, котрий намагався втекти від нього на мотоциклі.

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Відповідне відео сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

«Безумний Макс» порушив швидкісний режим на дорогах України. За що був оштрафований FPV-дроном 92-ої штурмової бригади, — зазначив журналіст. — Спрацював екіпаж роти ударних безпілотних авіакомплексів «Ахіллес» 92-ої ОШБР.

На відео показано, як дрон-камікадзе наздоганяє загарбника, котрий швидко мчить по дорозі на мотоциклі. Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.