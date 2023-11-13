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Знищення російського загарбника, скріншот відео
«Шалений Макс» не вдався — окупант на мотоциклі не зміг втекти від дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189310-shalenyy-maks-ne-vdavsya-okupant-na-motocykli-ne-zmig-vtekty-vid-drona-video.htmlРакурс
Дрон 92-ї окремої штурмової бригади знищив російського окупанта, котрий намагався втекти від нього на мотоциклі.
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Відповідне відео сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.
«Безумний Макс» порушив швидкісний режим на дорогах України. За що був оштрафований FPV-дроном 92-ої штурмової бригади, — зазначив журналіст. — Спрацював екіпаж роти ударних безпілотних авіакомплексів «Ахіллес» 92-ої ОШБР.
На відео показано, як дрон-камікадзе наздоганяє загарбника, котрий швидко мчить по дорозі на мотоциклі. Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
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