Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Нацгвардія знищила російську ДРГ на багі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199918-nacgvardiya-znyschyla-rosiysku-drg-na-bagi-video.htmlРакурс
На Покровському напрямку аеророзвідники 11 бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога, яка пересувалася на транспортних засобах багі.
.
Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опублікувала прес-служба Нацгвардії.
Бійці нацгвардії влучним ударом дрона-камікадзе спочатку знищили багі з військовими рф, а потім уразили окупанта, що вижив і намагався втекти на мотоциклі від машини, що палала і детонувала, — зазначається в описі відео.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...