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Ракурс
Последствия российской атаки, фото: Роман Мрочко

Российские дроны атаковали такси и маршрутку в Херсоне (ФОТО)

3 окт 2024, 22:25
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Російські загарбники сьогодні, 3 жовтня, близько дрона скинули вибухівку на таксі, яке рухалось у передмісті Херсона.


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В результаті 56-річний водій отримав вибухову травму та уламкове поранення. Його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Крім того, рашисти сьогодні вранці в Антонівці знову атакували з безпілотника маршрутне таксі № 17, яке учора вже було пошкоджене.

Цього разу, на щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали, — зазначив Мрочко.

Також сьогодні ушпиталено 41-річного чоловіка, котрий після 19.00 він потрапив під ворожу атаку з дрона у селищі Кіндійка.

У постраждалого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення голови. Медики надають йому необхідну допомогу, — розповів Мрочко.

Наслідки російської атаки, фото: Роман Мрочко

Источник: Ракурс


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