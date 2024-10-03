Наслідки російської атаки, фото: Роман Мрочко

https://racurs.ua/ua/n199903-rosiyski-drony-atakuvaly-taksi-ta-marshrutku-u-hersoni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 жовтня, близько дрона скинули вибухівку на таксі, яке рухалось у передмісті Херсона.

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В результаті 56-річний водій отримав вибухову травму та уламкове поранення. Його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Крім того, рашисти сьогодні вранці в Антонівці знову атакували з безпілотника маршрутне таксі № 17, яке учора вже було пошкоджене.

Цього разу, на щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали, — зазначив Мрочко.

Також сьогодні ушпиталено 41-річного чоловіка, котрий після 19.00 він потрапив під ворожу атаку з дрона у селищі Кіндійка.