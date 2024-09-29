Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару дронів по громадському транспорту, фото: Роман Мрочко
Російські дрони двічі за день атакували громадський транспорт Херсона (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199769-rosiyski-drony-dvichi-za-den-atakuvaly-gromadskyy-transport-hersona-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 вересня, двічі атакували громадський транспорт Херсона.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що сьогодні рашисти:
- зранку скинули вибухівку з дрона на автобус КП «Херсонкомунтранссервіс», який працював на маршруті. На щастя, постраждала тільки маршрутка, у якій побило вікна. Люди не травмувались;
- згодом росіяни з дрона скинули вибухівку на 5-ту маршрутку КП «Херсонкомунтранссервіс». Водій та пасажири не постраждали. В автобусі вибите заднє скло.