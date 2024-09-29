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Последствия удара дронов по общественному транспорту, фото: Роман Мрочко

Российские дроны дважды за день атаковали общественный транспорт Херсона (ФОТО)

29 сен 2024, 18:10
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Російські загарбники сьогодні, 29 вересня, двічі атакували громадський транспорт Херсона.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що сьогодні рашисти:

  • зранку скинули вибухівку з дрона на автобус КП «Херсонкомунтранссервіс», який працював на маршруті. На щастя, постраждала тільки маршрутка, у якій побило вікна. Люди не травмувались;
  • згодом росіяни з дрона скинули вибухівку на 5-ту маршрутку КП «Херсонкомунтранссервіс». Водій та пасажири не постраждали. В автобусі вибите заднє скло.

Наслідки удару дронів по громадському транспорту, фото: Роман Мрочко

Источник: Ракурс


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