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Последствия удара дронов по общественному транспорту, фото: Роман Мрочко
Российские дроны дважды за день атаковали общественный транспорт Херсона (ФОТО)https://racurs.ua/n199769-rossiyskie-drony-dvajdy-v-den-atakovali-obschestvennyy-transport-hersona-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 вересня, двічі атакували громадський транспорт Херсона.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що сьогодні рашисти:
- зранку скинули вибухівку з дрона на автобус КП «Херсонкомунтранссервіс», який працював на маршруті. На щастя, постраждала тільки маршрутка, у якій побило вікна. Люди не травмувались;
- згодом росіяни з дрона скинули вибухівку на 5-ту маршрутку КП «Херсонкомунтранссервіс». Водій та пасажири не постраждали. В автобусі вибите заднє скло.
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