Последствия удара дронов по общественному транспорту, фото: Роман Мрочко

https://racurs.ua/n199769-rossiyskie-drony-dvajdy-v-den-atakovali-obschestvennyy-transport-hersona-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 вересня, двічі атакували громадський транспорт Херсона.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що сьогодні рашисти: