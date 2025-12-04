Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне, скриншот видео
Російські загарбники обстріляли перетинальний центр у Херсоні.
Про це сьогодні, 4 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми — навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи, — зазначив Прокудін.
На щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав, — додав він.