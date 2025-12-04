Новости
Ракурс
Россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне, скриншот видео

Рашисты обстреляли перинатальный центр в Херсоне — врачи как раз принимали роды (ВИДЕО)

4 дек 2025, 17:04
Російські загарбники обстріляли перетинальний центр у Херсоні.

Про це сьогодні, 4 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми — навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи, — зазначив Прокудін.

На щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав, — додав він.

Источник: Ракурс


