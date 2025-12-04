Россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне, скриншот видео

https://racurs.ua/n210690-rashisty-obstrelyali-perinatalnyy-centr-v-hersone-vrachi-kak-raz-prinimali-rody-video.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли перетинальний центр у Херсоні.

Про це сьогодні, 4 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми — навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи, — зазначив Прокудін.