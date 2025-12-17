Рашисты ударили дроном по Херсону — двое раненых

Ракурсhttps://racurs.ua/
Херсон подвергся очередной атаке российских дронов, фото: lb.ua
Рашисти ударили дроном по Херсону — двое раненых
Російські загарбники вчора, 16 грудня, орієнтовно о 21.30 завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
В результаті поранено двох людей:
- у тяжкому стані до лікарні доставили 37-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення та відкритий перелом кісток ноги;
- у 38-річного херсонця діагностували вибухову травму, поранення спини та ноги. Постраждалому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську агресію за минулу добу загалом вісім людей дістали поранення.
Рашисти завдали ударів по:
- критичній та соціальній інфраструктурі;
- житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили два приватні будинки; кінологічному центру;
- комунальному підприємству;
- господарчій споруді та газогоні;
- мікроавтобусу та приватному автомобілю.