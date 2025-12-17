Рашисты ударили дроном по Херсону — двое раненых

Херсон подвергся очередной атаке российских дронов, фото: lb.ua

Ракурс

Російські загарбники вчора, 16 грудня, орієнтовно о 21.30 завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

В результаті поранено двох людей:

у тяжкому стані до лікарні доставили 37-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення та відкритий перелом кісток ноги;

у 38-річного херсонця діагностували вибухову травму, поранення спини та ноги. Постраждалому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську агресію за минулу добу загалом вісім людей дістали поранення.

Рашисти завдали ударів по: