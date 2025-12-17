Новости
Ракурс
Херсон подвергся очередной атаке российских дронов, фото: lb.ua

Рашисты ударили дроном по Херсону — двое раненых

17 дек 2025, 08:19
999

Російські загарбники вчора, 16 грудня, орієнтовно о 21.30 завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

В результаті поранено двох людей:

  • у тяжкому стані до лікарні доставили 37-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення та відкритий перелом кісток ноги;
  • у 38-річного херсонця діагностували вибухову травму, поранення спини та ноги. Постраждалому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську агресію за минулу добу загалом вісім людей дістали поранення.

Рашисти завдали ударів по:

  • критичній та соціальній інфраструктурі;
  • житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили два приватні будинки; кінологічному центру;
  • комунальному підприємству;
  • господарчій споруді та газогоні;
  • мікроавтобусу та приватному автомобілю.

Источник: Ракурс


