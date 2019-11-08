Пьяный за рулем: в МВД передумали считать пьяное вождение криминалом и хотят вернуть штрафы, фото — ОГО-Ровно

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В МВД Украины намерены вернуть административную ответственность (штрафы и админарест) за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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О возможности возвращения ответственности за вождение в состоянии опьянения из Уголовного в Административный кодекс заявил сегодня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сегодня состоялись слушания комитета Рады по вопросам правоохранительных органов «Готовность к внедрению института уголовных проступков в практическую деятельность органов предварительного расследования с 1 января 2020 года», сообщает «Интерфакс-Украина».

Будем вносить предложение вернуть ответственность за вождение автотранспортного средства в состоянии алкогольного опьянения и предложим дополнить штраф административным наказанием — админарестом. За первый раз — пять дней ареста, повторно — 10 дней, в следующий раз — до 15 дней, — сообщил Геращенко.

Отнесение управления автомобилем нетрезвым водителем к уголовным преступлениям, по мнению чиновника, не улучшит предупреждение проблемы, а заблокирует работу патрульной полиции.

Год назад Рада приняла законопроект № 7279-д о внесении изменений в законодательство об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений, который должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Закон изменил классификацию уголовных преступлений и усилил ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, увеличив штраф до 51 тыс. грн.

Согласно норме закона, управление транспортом в состоянии опьянения является уголовным проступком и внесено в Уголовный кодекс. Наказывать за такое преступление предлагалось штрафом (17−34 тыс. грн) и запретом вождения до трех лет, а при повторном нарушении — штрафом до 51 тыс. грн с запретом вождения от 2 до 3 лет.