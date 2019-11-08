П'яний за кермом: в МВС передумали вважати керування напідпитку криміналом і хочуть повернути штрафи, фото — ОГО-Рівне

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В МВС України мають намір повернути адміністративну відповідальність (штрафи та адмінарешт) за керування автомобілем напідпитку.

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Про можливість повернення відповідальності за водіння в стані сп’яніння з Кримінального кодексу до Адміністративного заявив сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Сьогодні відбулися слухання комітету Ради з питань правоохоронних органів «Готовність до запровадження інституту кримінальних проступків у практичну діяльність органів попереднього розслідування з 1 січня 2020 року», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Будемо вносити пропозицію повернути відповідальність за водіння автотранспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння і запропонуємо доповнити штраф адміністративним покаранням — адмінарештом. За перший раз — п’ять днів арешту, повторно — 10 днів, наступного разу — до 15 днів, — повідомив Геращенко.

Віднесення керування напідпитку до кримінальних злочинів, на думку посадовця, не поліпшить попередження проблем, а заблокує роботу патрульної поліції.

Рік тому Рада прийняла законопроект № 7279-д про внесення змін у законодавство про спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, який повинен набути чинності 1 січня 2020 року.

Закон змінив класифікацію кримінальних правопорушень і посилив відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, збільшивши штраф до 51 тис. грн.

Згідно з нормою закону, керування транспортом у стані сп’яніння є кримінальним проступком і внесено до Кримінального кодексу. Карати за такий злочин пропонувалося штрафом (17−34 тис. грн) і забороною керувати авто до трьох років, а при повторному порушенні — штрафом до 51 тис. грн із забороною керувати від 2 до 3 років.