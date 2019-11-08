Україна і Монголія підписали безвіз, фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n129196-ukrayina-i-mongoliya-pidpysaly-bezviz.html

Ракурс

Україна і Монголія домовились про взаємне скасування віз.

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Сторони підписали відповідну угоду 8 листопада. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця в Twitter.

Він зазначив, що українські громадяни тепер мають змогу в’їжджати на територію Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів.

Монголія стала черговою країною, яка відкрита для громадян України для безвізових поїздок. Усього 88 держав надали українцям таку можливість. Зі спрощеним в’їздом в інші країни — це вже понад 140 країн. Дипломат назвав це «особливим днем для Монголії й України».

Дещиця додав, що договір важливий, оскільки до сьогоднішнього дня між Україною і Монголією діяла угода 1979 року. Вона була підписана між СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім затверджена українським урядом.

Тисячі громадян України відвідують Монголію з метою бізнес-поїздок і для туризму. Країни зацікавлені у розвитку співпраці у різних сферах.

Раніше було оголошено про підготовку до запровадження безвізу між Україною та Мексикою. Сторони вже провели двосторонні консультації.