Порушуючи кордони: росіянам вже продають квитки на потяги в окупований Крим. Фото: НТВ

https://racurs.ua/ua/n129197-porushuuchy-kordony-rosiyanam-vje-prodaut-kvytky-na-potyagy-v-okupovanyy-krym.html

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Окупований Крим у грудні почне приймати потяги з РФ. Росіянам вже почали продавати квитки.

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Окупанти збираються пускати пасажирські поїзди через незаконно побудований Кримський міст щодня з 23 грудня цього року, передає ТАСС.

П’ять потягів курсуватимуть із Санкт-Петербурга. Розрахунковий час у дорозі становитиме 43,5 годин. Із Москви до Сімферополя курсуватимуть чотири поїзди, у дорозі пасажирам доведеться провести 33 години.

Також повідомляється, що вартість квитків залежатиме від попиту на них і сезонності.

Як відомо, згідно з українським законодавством, іноземні громадяни можуть законно потрапити на окупований півострів лише через український адміністративний кордон із Кримом.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що незабаром на адмінкордоні з окупованим Кримом з’являться офіційні перевізники.