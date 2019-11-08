Нарушая границы: россиянам уже продают билеты на поезда в оккупированный Крым. Фото: НТВ

https://racurs.ua/n129197-narushaya-granicy-rossiyanam-uje-prodaut-bilety-na-poezda-v-okkupirovannyy-krym.html

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Оккупированный Крым в декабре начнет принимать поезда из РФ. Россиянам уже начали продавать билеты.

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Оккупанты собираются пускать пассажирские поезда через незаконно построенный Крымский мост ежедневно с 23 декабря этого года, передает ТАСС.

Пять поездов будут курсировать из Санкт-Петербурга. Расчетное время в пути составит 43,5 часов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре поезда, в пути пассажирам придется провести 33 часа.

Также сообщается, что стоимость билетов будет зависеть от спроса на них и сезонности.

Как известно, согласно украинскому законодательству, иностранные граждане могут законно попадать на оккупированный полуостров лишь через украинскую административную границу с Крымом.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что вскоре на админгранице с оккупированным Крымом появятся официальные перевозчики.