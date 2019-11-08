Помпео набросился на Путина во время празднования падения Берлинской стены, фото - Wasington Times

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Государственный секретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию, президента РФ Владимира Путина за агрессию в Украине и Грузии и преследование властями политических оппонентов, а Китай за подавление политических оппонентов.

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В выступлении во время празднования 30-летия падения Берлинской стены Помпео раскритиковал поведение России с политическими оппонентами и заявил, что тактика Китая будет «ужасно знакома» бывшим восточным немцам, сообщает Reuters.

Размышляя об уроках, вынесенных из истории падения Берлинской стены, Помпео отметил, что «Запад потерял свой путь после того гордого момента».

Мы думали, что сможем освободить наши ресурсы и усилия. Мы ошибались. Сегодня Россия под руководством бывшего офицера КГБ, который когда-то жил в Дрездене, атакует своих соседей и убивает политических оппонентов, — заявил госсекретарь США и добавил, что США не хотят, чтобы энергоснабжение Европы зависело от Путина.

Помпео имел в виду газопровод «Северный поток-2», который будет транспортировать природный газ из России в Германию.

Помпео также вспомнил о Китае, поскольку «Коммунистическая партия Китая формирует новое видение авторитаризма». Он предупредил Германию об использовании китайского поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies для создания в ФРГ сети передачи данных пятого поколения (5G).

Даже ваш начальник разведки сказал, что Huawei нельзя полностью доверять, — сказал Помпео.

В Пекине Министерство иностранных дел Китая критиковало Помпео за предыдущие комментарии относительно Коммунистической партии Китая, заявив, что эти замечания были «чрезвычайно опасными» и разоблачили «зловещие намерения Помпео».

В августе Помпео во время разговора с президентом «Экономического клуба Вашингтона» Дэвидом Рубенштейном заявил, что Крым должен вернуться в Украину и его аннексия недопустима.