Субсидии и льготы исчезнут из платежек в ноябре. Фото: Podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n129194-subsidii-i-lgoty-ischeznut-iz-platejek-v-noyabre.html

Ракурс

Субсидии и льготы исчезнут из платежек за коммунальные услуги в ноябре. Такой «сюрприз» подготовили украинцам в правительстве.

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Замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко объявил на брифинге, что теперь все категории льготников и субсидиантов будут получать платежки с полными суммами за коммунальные услуги, пишет UBR.

Нововведение связано с началом второго этапа монетизации субсидий. Если раньше размер субсидий рассчитывали коммунальные предприятия, то теперь этим вопросом будут заниматься органы соцзащиты населения.

После расчета размера льгот и субсидий органы соцзащиты самостоятельно перечислят денежные средства на указанные субсидиантами реквизиты, либо же в «Ощадбанк», который оплатит платежки в автоматическом режиме.

Музыченко уточнил, что в настоящее время более 95% всех субсидий перечисляются по безналу. В дальнейшем о поступлении субсидий на карточку льготников будут уведомлять с помощью SMS-сообщений.

При этом те льготники, которые получают субсидии «живыми деньгами», будут обязаны самостоятельно оплатить все начисления за комуслуги.

Как ранее сообщал «Ракурс», Кабмин решил увеличить на 5% стоимость коммунальных услуг для семей, которые получают субсидии.