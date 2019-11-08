Субсидії та пільги зникнуть із платіжок у листопаді. Фото: Podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n129194-subsydiyi-ta-pilgy-znyknut-iz-platijok-u-lystopadi.html

Ракурс

Субсидії та пільги зникнуть із платіжок за комунальні послуги у листопаді. Такий «сюрприз» підготували українцям в уряді.

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Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко оголосив на брифінгу, що тепер всі категорії пільговиків і субсидіантів отримуватимуть платіжки із повними сумами за комунальні послуги, пише UBR.

Нововведення пов’язано з початком другого етапу монетизації субсидій. Якщо раніше розмір субсидій розраховували комунальні підприємства, то тепер цим питанням займатимуться органи соцзахисту населення.

Після розрахунку розміру пільг та субсидій органи соцзахисту самостійно перерахують кошти на вказані субсидіантами реквізити, або ж в «Ощадбанк», який оплатить платіжки в автоматичному режимі.

Музиченко уточнив, що наразі понад 95% всіх субсидій перераховуються безготівково. Надалі про надходження субсидій на картку пільговиків сповіщатимуть за допомогою SMS.

А ось ті пільговики, які отримують субсидії «живими грошима», будуть зобов’язані самостійно сплатити всі нарахування за комунальні послуги.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Кабмін вирішив збільшити на 5% вартість комунальних послуг для сімей, які отримують субсидії.