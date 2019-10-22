Кабмін змінив правила отримання допомоги на сплату ЖКП. Фото: zhmerynka.city

https://racurs.ua/ua/n128434-kabmin-zbilshyv-vartist-komunposlug-dlya-simey-yaki-otrymuut-subsydiyi.html

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Кабінет міністрів України на 5% збільшив норму плати за житлово-комунальні послуги.

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Таким чином із травня 2020 року при призначенні субсидій із середньомісячного загального доходу домогосподарства (сімʼї) стягуватимуть 20%, а не 15%, як наразі. Про це сказано в урядовій постанові № 878 від 20 жовтня.

Уряд вніс відповідні зміни до постанови Кабміну № 1156 від 27 липня 1998 року, яким встановлено розмір витрат на оплату ЖКП та придбання побутового палива при наданні житлової субсидії. З травня наступного року розмір обов’язкового платежу для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, буде розраховуватися з урахуванням базової норми плати за послуги 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через «Ощадбанк».