Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кабмін змінив правила отримання допомоги на сплату ЖКП. Фото: zhmerynka.city

Кабмін збільшив вартість комунпослуг для сімей, які отримують субсидії

22 жов 2019, 17:20
999

Кабінет міністрів України на 5% збільшив норму плати за житлово-комунальні послуги.

Loading...

Таким чином із травня 2020 року при призначенні субсидій із середньомісячного загального доходу домогосподарства (сімʼї) стягуватимуть 20%, а не 15%, як наразі. Про це сказано в урядовій постанові № 878 від 20 жовтня.

Уряд вніс відповідні зміни до постанови Кабміну № 1156 від 27 липня 1998 року, яким встановлено розмір витрат на оплату ЖКП та придбання побутового палива при наданні житлової субсидії. З травня наступного року розмір обов’язкового платежу для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, буде розраховуватися з урахуванням базової норми плати за послуги 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через «Ощадбанк».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Екс-нардеп Микитась роздумував над вбивством свідка та підозрюваного у справі проти нього — прокурор

Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що колишній народний депутат Максим Микитась роздумував вбити свідка та підозрюваного у справі проти нього

Юридичні новини
18:57
Новини партнерів
Загрузка...