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Ракурс
Кабмин изменил правила получения помощи на оплату ЖКУ. Фото: zhmerynka.city

Кабмин увеличил стоимость коммунуслуг для семей, которые получают субсидии

22 окт 2019, 17:20
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Кабинет министров Украины на 5% увеличил норму платы за жилищно-коммунальные услуги.

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Таким образом с мая 2020 года при назначении субсидий из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) будут взимать 20%, а не 15%, как сейчас. Об этом сказано в правительственном постановлении № 878 от 20 октября.

Правительство внесло соответствующие изменения в постановление Кабмина № 1156 от 27 июля 1998 года, которым установлен размер расходов на оплату ЖКУ и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии. С мая следующего года размер обязательного платежа для домохозяйств, которые получают жилищную субсидию, будет рассчитываться с учетом базовой нормы платы за услуги 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, за примером безналичного предоставления субсидий через «Ощадбанк».

Источник: Ракурс


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