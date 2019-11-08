Помпео накинувся на Путіна під час святкування падіння Берлінського муру, фото — Wasington Times

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Державний секретар США Майк Помпео розкритикував Росію, президента РФ Володимира Путіна за агресію в Україні та Грузії і переслідування владою політичних опонентів, а Китай за придушення політичних опонентів.

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У виступі під час святкування 30-річчя падіння Берлінського муру Помпео розкритикував поводження Росії з політичними опонентами і заявив, що тактика Китаю буде «жахливо знайома» колишнім східним німцям, повідомляє Reuters.

Розмірковуючи про уроки, винесені з історії падіння Берлінського муру, Помпео відзначив, що «Захід втратив свій шлях після тієї гордої миті».

Ми думали, що можемо звільнити наші ресурси і зусилля. Ми помилялися. Сьогодні Росія під керівництвом колишнього офіцера КДБ, який колись жив у Дрездені, атакує своїх сусідів і вбиває політичних опонентів, — заявив держсекретар США і додав, що США не хочуть, аби енергопостачання Європи залежало від Путіна.

Помпео мав на увазі газогін «Північний потік-2», який транспортуватиме природний газ з Росії до Німеччини.

Помпео також згадав про Китай, оскільки «Комуністична партія Китаю формує нове бачення авторитаризму». Він попередив Німеччину про використання китайського постачальника телекомунікаційного обладнання Huawei Technologies для створення у ФРН мережі передачі даних п’ятого покоління (5G).

Ваш начальник розвідки сказав, що Huawei не можна повністю довіряти, — промовив Помпео.

У Пекіні Міністерство закордонних справ Китаю критикувало Помпео за попередні коментарі щодо Комуністичної партії Китаю, заявивши, що ці зауваження були «надзвичайно небезпечними» та викрило його «зловісні наміри».

У серпні Помпео під час розмови з президентом «Економічного клубу Вашингтона» Девідом Рубенштейном заявив, що Крим має повернутися в Україну і його анексія є неприпустимою.