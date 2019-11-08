Украина и Монголия подписали безвизовый режим, фото Укринформ

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Ракурс

Украина и Монголия договорились о взаимной отмене виз.

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Стороны подписали соответствующее соглашение 8 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

Он отметил, что украинские граждане теперь могут въезжать на территорию Монголии без виз на 90 дней в течение 180 дней.

Монголия стала очередной страной, которая открыта для граждан Украины для безвизовых поездок. Всего 88 государств предоставили такую возможность. С упрощенным въездом в другие страны — это уже более 140 государств. Дипломат назвал это «особым днем для Монголии и Украины».

Он добавил, что договор важен, поскольку до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение 1979 года. Оно было подписано между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем утверждено украинским правительством.

Тысячи граждан Украины посещают Монголию с целью бизнес-поездок и для туризма. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в различных сферах.

Ранее было объявлено о подготовке к введению безвизового режима между Украиной и Мексикой. Стороны уже провели двусторонние консультации.