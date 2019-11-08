Заступник глави МЗС Олена Зеркаль. Фото:

https://racurs.ua/ua/n129204-rosiya-bude-vpershe-vidpovidaty-za-porushennya-mijnarodnogo-prava-zerkal-video.html

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Російська Федерація буде вперше в історії відповідати за порушення міжнародного права і порушення прав людини

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Росія буде змушена відповісти на всі звинувачення: щодо катастрофи рейсу MH17, постачання зброї на Донбас, порушення прав людини в Криму. Про це 8 листопада заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на зустрічі з журналістами, яку транслювали ЗМІ.

За словами Зеркаль, розгляд справи «Україна проти Російської Федерації» може вплинути на питання про створення трибуналу в рамках Радбезу ООН.

Росія понесе відповідальність і повинна буде перед Міжнародним судом виправдовуватися за те, як вона постачала зброю в Україну і те, що відбувалося. Це може вплинути на подальший питання про розгляд створення трибуналу в рамках Ради безпеки ООН, — зазначила дипломат.

Нагадаємо, 8 листопада судді Міжнародного суду ООН більшістю голосів відхилили всі заперечення Російської Федерації у справі «Україна проти Росії». Судді підтвердили, що суд має право розглядати за заявою України справу про порушення Росією конвенції в боротьбі з тероризмом. Також Феміда відхилила заперечення Росії про те, що у суду нібито немає юрисдикції на вирішення подібних спорів. Крім того, більшість суддів відхилили претензію Росії, що нібито заява України «недоречна».