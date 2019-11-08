YouTube оновив головну сторінку. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n129203-youtube-onovyv-golovnu-storinku-yaki-cikavi-novovvedennya-chekaut-korystuvachiv.html

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YouTube, популярний відеохостинг, оновив головну сторінку сайту youtube.com.

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Першими на нововведення зможуть поглянути власники персональних комп’ютерів та планшетів. Коли оновлення оцінять користувачі смартфонів, наразі невідомо. Адміністрація YouTube заявила, що змінено не лише дизайн сторінки та розташування контенту. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Користувачів відеохостингу порадує нова функція попереднього перегляду у вищій роздільній здатності, черга перегляду та інші можливості. Також з’явилася можливість приховувати рекомендації з певних каналів. Щоб не бачити контент певного автора, потрібно лише натиснути на значок меню у вигляді трьох точок під роликом і вибрати «Не рекомендувати відео з цього каналу».

У додатку для Android незабаром з’являться тематичні добірки контенту на головній сторінці і в розділі «наступне».

У компанії повідомили, що зміни були внесені на основі критики та відгуків юзерів, які тестували бета-версію. Саме користувачі допомогли фахівцям не лише покращити інтерфейс, але й виправили розміри значків відео на екранах моніторів.

Раніше повідомлялося, що керівництво відеохостингу YouTube розглядає можливість виділення всього орієнтованого на дітей контенту в окремий продукт для того, щоб захистити їх від відео поганого змісту.