В Україні відкрили доступ до єдиного реєстру бізнесу. Фото: Абсолют

https://racurs.ua/ua/n129202-v-ukrayini-vidkryly-dostup-do-iedynogo-reiestru-biznesu.html

Ракурс

Єдиний реєстр підприємців і компаній зробили повністю відкритим. Міністерство юстиції України видало відповідний наказ.

Loading...

Тепер будь-який українець має можливість переглянути дані про того чи іншого підприємця або підприємство. Відстежувати можна такі параметри: номер реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП), підписантів та філії, повідомляє «Опендатабот».

До слова, тепер Державна податкова служба зможе надавати інформацію про наявність боргу або податковий статус ФОП, при цьому зберігши персональні дані підприємця.

Відкривши Єдиний реєстр підприємців, Україна стала країною з найпрозорішим реєстром бізнесу в світі, вказано в повідомленні.

Як відомо, згідно з останніми законодавчими змінами, через два роки для фізичних осіб-підприємців в Україні будуть обов’язковими касові апарати.