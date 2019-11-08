Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n129201-nardep-yaroslav-dubnevych-vyyshov-iz-sizo.html

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Ярослав Дубневич, народний депутат України, 8 листопада вийшов із слідчого ізолятора.

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Парламентар вийшов під заставу в 90 млн грн. Дубневича зобов’язали носити електронний браслет, але поки що пристрій на політика ще не надягнули. Депутат вже здав правоохоронцям свій закордонний паспорт. Про це заявив адвокат Олександр Тананакін, повідомляє видання «Грати».

Раніше адвокат Олексій Шевчук заявив, що вчора Дубневича не мали права затримувати, бо за нього до моменту оголошення рішення суду внесли 90 млн грн. Наразі невідомо, хто вніс за скандального нардепа заставу.

Нагадаємо, 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави 90 млн грн.

Як відомо, детективи Національного антикорупційного бюро вважають, що Дубневич причетний до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця». Існують підозри, що народний депутат, зловживаючи службовим становищем й міг впливати на керівництво «Укрзалізниці». Нібито, під час роботи в транспортному комітеті Верховної Ради попереднього скликання, він курирував закупівлю товарів за завищеними цінами.