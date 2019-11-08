Ярослав Дубневич вышел из СИЗО. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/n129201-nardep-yaroslav-dubnevich-vyshel-iz-sizo.html

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Ярослав Дубневич, народный депутат Украины, 8 ноября вышел из следственного изолятора.

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Парламентарий вышел под залог в 90 млн грн. Дубневича обязали носить электронный браслет, но пока устройство на политика еще не надели. Депутат уже сдал правоохранителям свой загранпаспорт. Об этом заявил адвокат Александр Тананакин, сообщает издание «Грати».

Ранее адвокат Алексей Шевчук заявил, что Дубневича вчера не имели права задерживать, потому что за него до момента объявления решения суда внесли 90 млн грн. Пока неизвестно, кто внес за скандального нардепа залог.

Напомним, 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 млн грн.

Как известно, детективы Национального антикоррупционного бюро считают, что Дубневич причастен к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця». Существуют подозрения, что народный депутат, злоупотребляя служебным положением и мог влиять на руководство «Укрзализныци». Якобы, во время работы в транспортном комитете Верховной Рады предыдущего созыва, он курировал закупку товаров по завышенным ценам.