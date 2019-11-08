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Ракурс
Защита политзаключенных и заложников: в Киеве представили законопроект. Фото: 24 Канал

Защита политзаключенных и заложников: в Киеве представили законопроект

8 ноя 2019, 17:46
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Законопроект о защите политических заключенных, военнопленных и заложников сегодня в Киеве представила межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители Офиса президента, правительства, правозащитных организаций, омбудсмена Украины, а также бывшие пленники Кремля.

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Проект закона носит название «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины». Документ определяет три категории граждан, на которых распространяется его действие: военнопленные, политзаключенные и гражданские заложники, сообщает «Радіо Свободы».

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, что законопроект предполагает предоставление ежегодной финансовой помощи на время лишения свободы, а также одноразовой денежной помощи сразу после освобождения.

Также для лиц, подпадающих под действие этого законопроекта, предусматривается бесплатная медицинская и психологическая помощь.

Представитель Офиса президента Игорь Котелянец, который входит в межведомственную группу, уточнил, что законопроект универсален и распространяется на любые случаи лишения свободы в результате агрессии против Украины. После консультаций с экспертами и доработок его планируют внести на рассмотрение парламента.

Как писал ранее «Ракурс», более 58% всех обращений украинцев к омбудсмену связаны с нарушением гражданских прав.


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