Обыски у нардепа Столара: СБУ расследует хищения на строительстве Окружной дороги в Киеве, фото — УНИАН

https://racurs.ua/n129199-obyski-u-nardepa-stolara-sbu-rassleduet-hischeniya-na-stroitelstve-okrujnoy-dorogi-v-kieve-foto.html

Ракурс

Сегодня в Киеве в адвокатской компании, которая связана с народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадимом Столаром, пришли оперативники Службы безопасности Украины.

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Обыски провели в одном из офисов бизнес-центра «Парус». Спецслужба документировала противоправную деятельность чиновников Киевской горгосадминистрации, КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» и ООО «Эко-Строй-Трейд».

Как сообщает УНИАН, речь идет о расходовании бюджетных 800 млн грн при строительстве в столице Окружной дороги.

Чиновники КГГА подозреваются в злоупотреблениях при строительстве. Уголовное производство, начатое по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, расследует Главное управление СБУ в Киеве и области.

Обыски продолжались по адресу, где зарегистрировано адвокатское объединение «Турчинов и партнеры. Следствие считает, что чиновники и менеджеры предприятий присвоили значительную сумму средств из почти миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство. В реализации схемы подозревают и нардепа Столара.

Ранее «Ракурс» сообщал, что глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что фирма, которая строила стеклянный пешеходно-велосипедный мост, принадлежит Вадиму Столару и является «пустышкой» с капиталом в 7 тыс. грн.