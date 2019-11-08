Обшуки в нардепа Столара: СБУ розслідує розкрадання на будівництві Окружної дороги у Києві, фото — УНІАН

https://racurs.ua/ua/n129199-obshuky-v-nardepa-stolara-sbu-rozsliduie-rozkradannya-na-budivnyctvi-okrujnoyi-dorogy-u-kyievi.html

Ракурс

Сьогодні у Києві до адвокатської компанії, яка пов’язана із народним депутатом від «Опозиційної платформи — За життя» Вадимом Столаром, прийшли оперативники Служби безпеки України.

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Обшуки провели в одному з офісів бізнес-центру «Парус».

Спецслужба документувала протиправну діяльність посадовців Київської міськдержадміністрації, комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» і ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Як повідомляє УНІАН, йдеться про витрачання бюджетних 800 млн грн під час будівництва у столиці Окружної дороги.

Посадовці КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва. Кримінальне провадження, розпочате за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, розслідує Головне управління СБУ у Києві та області.

Обшуки тривали за адресою, де зареєстровано адвокатське об'єднання «Турчінов і партнери. Слідство вважає, що чиновники і менеджери підприємств привласнили значну суму коштів з майже мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво. У реалізації схеми підозрюють і нардепа Столара.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що голова Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що фірма, яка будувала скляний пішохідно-велосипедний міст, належить Вадиму Столару і є «пустишкою» з капіталом у 7 тис. грн.