Захист політв'язнів і заручників: у Києві представили законопроект. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n129200-zahyst-politv-yazniv-i-zaruchnykiv-u-kyievi-predstavyly-zakonoproekt.html

Ракурс

Законопроект про захист політичних в’язнів, військовополонених і заручників сьогодні в Києві представила міжвідомча робоча група, до складу якої входять представники Офісу президента, уряду, правозахисних організацій, омбудсмена України, а також колишні бранці Кремля.

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Проект закону має назву «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України». Документ визначає три категорії громадян, на яких поширюється його дія: військовополонені, політв’язні та цивільні заручники, повідомляє «Радіо Свободи».

Міністр у справах ветеранів Оксана Коляда заявила, що законопроект передбачає надання щорічної фінансової допомоги на час позбавлення волі, а також одноразової грошової допомоги одразу після звільнення.

Також для осіб, які підпадають під дію цього законопроекту, передбачається безкоштовна медична та психологічна допомога.

Представник Офісу президента Ігор Котелянець, який входить до міжвідомчої групи, уточнив, що законопроект універсальний і поширюється на будь-які випадки позбавлення волі внаслідок агресії проти України. Після консультацій з експертами і доопрацювання його планують внести на розгляд парламенту.

Як раніше писав «Ракурс», понад 58% всіх звернень українців до омбудсмена пов’язані з порушенням громадянських прав.