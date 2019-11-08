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Ракурс
В Украине открыли доступ к единому реестру предпринимателей. Фото: Абсолют

В Украине открыли доступ к единому реестру бизнеса

8 ноя 2019, 18:11
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Единый реестр предпринимателей и компаний сделали полностью открытым. Министерство юстиции Украины издало соответствующий приказ.

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Теперь любой украинец имеет возможность просмотреть данные о том или ином предпринимателе либо предприятии. Отслеживать можно такие параметры: номер регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП), подписантов и филиалы сообщает «Опендатабот».

К слову, теперь Государственная налоговая служба сможет предоставлять информацию о наличии долга или налоговом статусе ФОП, при этом сохранив персональные данные предпринимателя.

Открыв Единый реестр предпринимателей, Украина стала страной с самым прозрачным реестром бизнеса в мире, отмечено в сообщении.

Как известно, согласно последним законодательным изменениям, через два года для физических лиц-предпринимателей в Украине будут обязательными кассовые аппараты.

Источник: Ракурс


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