YouTube обновил главную страницу. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n129203-youtube-obnovil-glavnuu-stranicu-kakie-interesnye-novovvedeniya-jdut-polzovateley.html

Ракурс

YouTube, популярный видеохостинг, обновил главную страницу сайта youtube.com.

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Первыми на нововведения смогут взглянуть владельцы персональных компьютеров и планшетов. Когда обновление оценят пользователи смартфонов, пока неизвестно. Администрация YouTube заявила, что изменен не только дизайн страницы и расположение контента. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Пользователей видеохостинга порадует новая функция предварительного просмотра в высшем разрешении, очередь просмотра и другие возможности. Также появилась возможность скрывать рекомендации по определенным каналам. Чтобы не видеть контент определенного автора, нужно лишь нажать на значок меню в виде трех точек под роликом и выбрать «Не рекомендовать видео с этого канала».

В приложении для Android вскоре появятся тематические подборки контента на главной странице и в разделе «следующее».

В компании сообщили, что изменения были внесены на основе критики и отзывов юзеров, которые тестировали бета-версию. Именно пользователи помогли специалистам не только улучшить интерфейс, но и исправили размеры значков видео на экранах мониторов.

Ранее сообщалось, что руководство видеохостинга YouTube рассматривает возможность выделения всего ориентированного на детей контента в отдельный продукт для того, чтобы защитить их от видео плохого содержания.