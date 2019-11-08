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МЗС опублікувало резолютивну частину рішення суду в Гаазі. Фото:

МЗС опублікувало резолютивну частину рішення суду ООН у справі України проти Росії (ДОКУМЕНТ)

8 лис 2019, 19:41
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Резолютивну частину рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» опублікували.

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Суд своїм рішенням став на захист України та кожного українця, які постраждали на Донбасі чи Криму внаслідок агресії Російської Федерації. Про це 8 листопада повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль на власній сторінці у Facebook.

Також дипломат оприлюднила фото рішення суду та переклад резолютивної частини:

Суд,

(1) Тринадцятьма голосами до трьох,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо відсутності у Суду юрисдикції на підставі ч. 1 ст. 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

(2) Тринадцятьма голосами до трьох,

Постановляє про наявність юрисдикції на підставі ч. 1 ст. 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

(3) П’ятнадцятьма голосами до одного,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо відсутності у Суду юрисдикції на підставі ст. 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

(4) Одноголосно,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо неприйнятності Позову України в частині за Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

(5) П’ятнадцятьма голосами до одного,

Постановляє про наявність юрисдикції на підставі ст. 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації розглядати вимоги України за цією Конвенцією, а також про прийнятність Позову у частині цих вимог.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН у Гаазі 8 листопада оголосив рішення у справі «Україна проти Росії». Йдеться про наявність у трибуналу належної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Джерело: Ракурс


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