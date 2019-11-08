Пловец Михаил Романчук. Фото: ngu.gov.ua

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Ракурс

Михаил Романчук, украинский пловец, шокировал зрителей на соревнованиях в катарской Дохе.

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На этапе мира украинец завоевал золотую медаль. Сначала он завоевал «серебро» на дистанции 400 м вольным стилем и впоследствии стал лучшим и на дистанции в 1 тыс. 500 м. Романчук проплыл ее за 14:51.61, этот результат стал рекордным в истории Кубка мира. Об этом 8 ноября сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook со ссылкой на сообщение Международной федерации плавания.

Победа с рекордом! Поздравляем Михаила Романчука с «золотом Дохи». 14.51,61 — время, которое украинский пловец показал на дистанции 1500 м вольным стилем стало новым рекордом Кубка мира, — говорится в сообщении.

Серебряную медаль завоевал представитель Чехии Ян Мик (результат — 14:58.30), а бронзовую медаль в Венгрию доставит Гергели Гюрта (14:59.88).

Напомним, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на днях завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в столице Катара.